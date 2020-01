(ANSA) – KITZBUEHEL, 21 GEN – Grave infortunio in allenamento per Dominik Paris: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e microfrattura della testa del perone. E’ accaduto stamani – fa sapere la Fisi – durante un allenamento di superG a Kirchberg, una località a poca distanza da Kitzbuehel. Paris è scivolato in una curva ed è caduto. “La mia stagione finisce qui – ha detto Paris -. Purtroppo mentre scivolavo lo sci interno ha preso troppo la neve e il legamento si è rotto. Non c’è molto da aggiungere. Nei prossimi giorni valuteremo, insieme allo staff medico, il da farsi”. (ANSA).



