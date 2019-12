(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Appuntamento domani a Bolzano con la 45/a edizione della BOclassic Alto Adige che vede alla partenza Yeman Crippa. Il mezzofondista delle Fiamme Oro proverà a chiudere in bellezza un 2019 in cui è stato protagonista: dall’ottavo posto nei 10.000 ai Mondiali di Doha con il record italiano fino al bronzo europeo di cross a Lisbona. Nella classica altoatesina il 23enne trentino andrà in caccia del suo primo podio. La prova maschile di 10 km (ore 15.30) attende anche Yohanes Chiappinelli, bronzo agli Europei di Berlino nei 3000 siepi, e il maratoneta Eyob Faniel. Ma il favorito è l’etiope Telahun Haile Bekele, capolista mondiale dell’anno sui 5000 metri. Il suo principale avversario potrebbe essere il keniano Amos Kipruto, bronzo nella maratona dei Mondiali.

Tanta Italia anche sui 5 km (ore 15.00) della gara femminile: in azione Sara Dossena, terza azzurra di sempre in maratona, Giovanna Epis e la 19enne Nadia Battocletti, bicampionessa europea U20 di corsa campestre. Fari puntati sulla leader 2018, l’etiope Netsanet Gudeta, oro mondiale di mezza maratona che cerca la terza vittoria a Bolzano. Se la vedrà con la keniana Margaret Chelimo Kipkemboi, argento iridato dei 5000 metri.

