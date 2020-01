(ANSA) – BOLZANO, 30 GEN – Si trova ancora in caserma dei carabinieri il marito della giovane donna pakistana trovata morta nel suo appartamento a Versciaco, in Alto Adige. E’ stato lui a chiamare i soccorsi, ma prima ci sarebbe stato un giro frenetico di telefonate con suoi colleghi di lavoro nonché vicini di casa che sembravano inizialmente in qualche modo voler tenere un basso profilo sulla vicenda, come si apprende dagli inquirenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la scientifica e due sostituti procuratori di Bolzano. La massima attenzione prestata dai magistrati e dai carabinieri è dovuta al fatto che la donna era molto giovane e che quindi appare anomala una morte naturale. Altro motivo è la circostanza del ritrovamento alquanto “movimentato”. Per questo il marito, quattro vicini di casa e altri tre colleghi di lavoro sono stati portati in caserma e con l’aiuto di due interpreti, collaboratori della procura della Repubblica di Bolzano, sono stati sentiti fino tarda serata. Le loro dichiarazioni sono al vaglio degli inquirenti e confrontate tra di esse per valutarne coincidenze e discordanze. (ANSA).



