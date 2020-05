(ANSA) – TRENTO, 30 APR – Da lunedì prossimo inizieranno i tavoli tecnici sulla sicurezza in bar, ristoranti, estetisti e parrucchieri in vista d una possibile riapertura anticipata. Lo ha annunciato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a conclusione di un incontro con il ministro Boccia dedicato alla fase 2 in cui sono state chieste aperture in una condizione di sicurezza per lavoratori e clienti.

“Siamo fiduciosi di poter arrivare a queste aperture differenziate. Da parte nostra non c’è la volontà di andare ad uno scontro con il governo”, ha sottolineato Fugatti. (ANSA).



