(ANSA) – BOLZANO, 02 MAG – In Alto Adige ok agli spostamenti entro i confini regionali, quindi fuori dal proprio Comune altoatesino di residenza e anche in Trentino, in caso di necessità. Oltre che per lavoro, salute o visita a congiunti, è possibile spostarsi anche per studio. Lo prevede una nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, che entrerà in vigore il prossimo 4 maggio. Diventerà possibile spostarsi anche per raggiungere i luoghi di studio in tutta la regione. Sarà comunque vietato spostarsi fuori dei confini regionali, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

“Il provvedimento intende fare chiarezza su quali siano le regole da rispettare in Alto Adige in questa fase di transizione, ossia quella compresa fra il 4 maggio e il momento in cui entrerà in vigore la nuova legge provinciale sulla Fase 2”, spiega Kompatscher. (ANSA).



