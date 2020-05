(ANSA) – BOLZANO, 29 MAG – Anche gli alberghi a 5 stelle sono in piena ripresa. A Bolzano Castel Hörtenberg a breve accoglierà i primi ospiti. “Negli ultimi giorni abbiamo notato grandi movimenti sul nostro sito, ma anche tante prenotazioni da Germania, Austria e Svizzera”, racconta il proprietario Alessandro Podini. Evidentemente gli austriaci sono fiduciosi che Vienna a breve ‘riaprirà’ il Brennero.

“Anche gli italiani – aggiunge Podini – iniziano ad avere un po’ più di coraggio e prenotano. Ci manca ovviamente il turismo a lungo raggio, gli americani, gli arabi, gli australiani che avevano prenotato e ora disdicono”.

L’imprenditore bolzanino è comunque fiducioso che il budget previsto per il 2020 sarà quasi raggiunto.

“Ripartire dal coronavirus è stata una sfida”, conferma il direttore Stefano Noviello. Il castello, che all’epoca ospitò anche Andreas Hofer, il capo dell’insurrezione tirolese del 1809, lo scorso autunno è stato riaperto come albergo a 5 stelle, dopo un lungo e impegnativo restauro. “Castel Hörtenberg punta sulle tre ‘s’. Salute prima di tutto, quella dello staff e dei nostri ospiti. La sicurezza, ovvero fare sentire tranquillo l’ospite, proponendo il distanziamento sociale come maggiore privacy. La terza ‘s’ è invece il servizio, che diventa ancora più importante. Per esempio la colazione è stata reinterpretata à la carte”.



