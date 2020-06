(ANSA) – TRENTO, 10 GIU – La 37/a edizione delle Feste vigiliane di Trento si svolgerà in formato ridotto a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Il tema dell’evento, che durerà due giorni, il 25 e il 26 giugno, sarà “Le ragioni del cuore”. Le iniziative verranno trasmesse in diretta televisiva sulle reti locali (Rttr e Trentino Tv) e in “streaming” online e sui social. A qualche evento sarà anche possibile prendere parte come spettatori, con le precauzioni del caso.

“Per la prima volta le feste non accoglieranno i trentini, ma raggiungeranno i cittadini casa per casa. Queste feste saranno un modo per valorizzare la città di Trento e per far conoscere le sue bellezze artistiche”, ha spiegato il direttore artistico Lucio Gardin durante la presentazione del programma, tenutasi a palazzo Geremia.

Per l’occasione verrà allestito un set televisivo a palazzo Geremia, mentre gli eventi saranno presentati da Claudia Andreatti e Corrado Tononi. Gli appuntamenti – tra cui il Tribunale della penitenza, la Tonca e le celebrazioni sacre – si terranno al Castello del Buonconsiglio, per evitare assembramenti. La disfida dei Ciusi e dei Gobi è annullata in favore di una gara di condivisione del paiolo della polenta.

Gli appuntamenti inizieranno alle 17.15 di giovedì 25 giugno con l’accensione della lanterna di San Vigilio a Palazzo Thun, e si conlcuderanno con la diretta dal castello (alle 19.30) il giorno successivo. (ANSA).



