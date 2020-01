(ANSA) – TRENTO, 17 GEN – “Ambiente e crescita” sarà il tema della 15/a edizione del Festival dell’economia, in programma a Trento dal 29 maggio al 2 giugno 2020. “Si pensa spesso, soprattutto in Italia, – scrive Tito Boeri, direttore scientifico del Festival – che la tutela dell’ambiente sia qualcosa di contrapposto alla crescita economica. Si ritiene che la crescita comporti inquinamento, esaurimento di risorse naturali e danni all’ambiente mentre le politiche che pongono al centro la prevenzione dei cambiamenti climatici, il miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua, la tutela del territorio, sono considerate costose in termini di riduzione del tasso di crescita dell’economia mondiale. In realtà – evidenzia Boeri – le cose non stanno così o, almeno, non stanno necessariamente così”. Il Festival, progettato dagli Editori Laterza, è promosso dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune e dall’Università degli studi di Trento. Anche quest’anno Intesa Sanpaolo è partner dell’iniziativa.



