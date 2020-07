(ANSA) – TRENTO, 09 LUG – Prestigioso primato per l’atleta trentino della Val di Rabbi Gil Pintarelli che, insieme al bergamasco William Boffelli, compagno di squadra del Crazy Idea Team, ha centrato il record delle 13 cime del gruppo dell’Ortles Cevedale, soffiandolo ai valtellinesi Robert Antonioli e Stefano Confortola. Si tratta di una classica dell’alpinismo lombardo-trentino, molto nota anche a livello europeo, che consente di aggirare da nord verso sud e rientrando ad ovest, uno dei maggiori complessi glaciali d’Italia.

Il trentino Gil Pintarelli ed il bergamasco di Roncobello, in Val Brembana, William Boffelli, hanno corso nel teatro della terribile Guerra Bianca, il conflitto della neve e dei ghiacciai, fissando il nuovo limite in 7 ore e 50 minuti e polverizzando quindi il precedente tempo di Antonioli e Confortola (9 ore 52). Nella notte di mercoledì 8 luglio, alle ore 1.22, i due atleti sono partiti dalla piazza centrale di Santa Caterina Valfurva, salendo verso il Pizzo Tresero: la lunga traversata di corsa si è conclusa transitando alla fine per il rifugio Pizzini in Val Cedec, ai piedi del Gran Zebrù.

(ANSA).



