(ANSA) – BOLZANO, 15 GEN – Poteva finire in tragedia una fuga di monossido di carbonio in un appartamento nel centro storico di Bolzano. I carabinieri, assieme ai vigili del fuoco e la Croce bianca, sono intervenuti in via Conciapelli, dove tre persone sono rimaste intossicate e una di esse ha seriamente rischiato di morire.

Un padre sessantaquattrenne era riuscito a stento a portare fuori la figlia ventisettenne ormai incosciente ma per il malore dovuto all’intossicazione non era riuscito a rientrare per salvare la moglie ma solo, con un ultimo sforzo, a chiamare il 112.

I due carabinieri della sezione radiomobile, giunti rapidamente sul posto e sentito che in casa c’era un’altra persona, non hanno esitato – in apnea trattenendo il respiro – a entrare e a trarre in salvo la donna.

La famiglia è stata ricoverata per le cure in camera iperbarica all’ospedale di Bolzano. Nel frattempo i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano hanno riscontrato un malfunzionamento della caldaia a gas.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram