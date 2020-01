(ANSA) – BOLZANO, 27 GEN – Durante i controlli nel fine settimana i carabinieri di Egna hanno fermato due automobilisti che guidavano in stato di ebbrezza. Un quarantaquattrenne anni la sera di sabato è stato trovato alla guida della propria utilitaria con un tasso alcolemico sopra ai 2 g/l. Immediato il ritiro della patente, con sequestro del veicolo e denuncia alla Procura della Repubblica di Bolzano per guida in stato di ebbrezza.

Stessa sorte capitata a Salorno, quando, verso le 2 del mattino, un 48enne originario del posto è stato controllato a bordo del proprio suv mentre stava facendo ritorno a casa con un tasso di alcol nel sangue di quasi quattro volte superiore al consentito. La patente gli è stata ritirata ed il veicolo sequestrato con deferimento dell’uomo alla Procura della Repubblica di Bolzano per guida in stato di ebbrezza.



