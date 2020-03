(ANSA) – TRENTO, 11 MAR – Nel quarto trimestre del 2019 il fatturato complessivo realizzato dalle imprese trentine aumenta dell’1,3% rispetto allo stesso periodo del 2018. Si conferma, quindi, il rallentamento già evidenziato nel trimestre scorso.

La domanda interna cresce a ritmi moderati. Lo dicono i dati sulla congiuntura in provincia di Trento per il quarto trimestre 2019 elaborati dalla Camera di commercio di Trento. In particolare, la domanda locale mostra una variazione in aumento, leggermente più accentuata rispetto al periodo precedente (+2,3%), mentre la domanda nazionale fa registrare una contrazione, dopo quasi un triennio di crescita ininterrotta (-0,7%). Le esportazioni evidenziano, invece, una leggera ripresa, ma su tassi ancora molto contenuti (+1,2%).

“La recente emergenza Coronavirus ha già innescato notevoli cambiamenti che saranno oggetto di un’analisi successiva”, osserva il presidente della Cciaa di Trento, Giovanni Bort.



