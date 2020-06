(ANSA) – TRENTO, 11 GIU – Il reparto di cardiologia dell’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto contribuisce al progetto “iHeart”, un’iniziativa di ricerca coordinata dal Politecnico di Milano dove matematici e clinici lavorano assieme a un modello matematico in grado di studiare i comportamenti del cuore umano e delle sue patologie.

Nell’ospedale trentino – riporta una nota – è in corso lo studio di uno strumento computazionale per ottimizzare la terapia elettrica di sincronizzazione cardiaca (Crt).

L’accordo di collaborazione scientifica, firmato il 25 febbraio scorso tra il Politecnico e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, prevede lo sviluppo di un apparecchio tipo pacemaker in grado di ripristinare la corretta sincronia del battito cardiaco compromessa da disturbi di conduzione o dalla presenza di cicatrici in soggetti con scompenso cardiaco.

