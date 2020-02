(ANSA) – TRENTO, 7 FEB – Il consigliere provinciale Filippo Degasperi è il candidato sindaco di Onda civica. Il soggetto politico è nato dalla fuoriuscita dei consiglieri comunali di Trento dal gruppo del Movimento 5stelle. Degasperi fa ancora parte del gruppo dei 5stelle in Consiglio provinciale.”La nostra è una scelta coraggiosa che parte da lontano, e che si profonde di dare nuova autonomia e autorevolezza al Comune di Trento, le cui prerogative sono ora schiacciata dalla Giunta provinciale”, ha detto Degasperi. Tra i temi indicati la tutela dell’ambiente, la riforma della mobilità pubblica, il recupero del patrimonio immobiliare e la promozione della sicurezza. In merito alla situazione del gruppo dei 5stelle in Consiglio provinciale, Degasperi ha detto che per il momento non cambierà nulla: “Il contenitore del Movimento 5stelle si è svuotato nel tempo e sono stati commessi errori, tra cui l’esclusione delle persone. Il gruppo che ho contribuito a costituire continuerà la propria attività, così come fatto fino ora”.



