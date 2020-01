(ANSA) – TRENTO, 16 GEN – Katia Filippi ha conquistato sul lago ghiacciato di St. Moritz la medaglia di bronzo nella Mass Start di pista lunga ai Giochi olimpici giovanili invernali di Losanna.

La diciassettenne azzurra del Circolo Pattinatori Piné ha prima superato brillantemente la semifinale 2 con un quarto posto, quindi ha raggiunto il podio che arricchisce il medagliere tricolore.

Serena Pergher, l’altra atleta italiana impegnata nella Mass Start femminile, ha terminato la semifinale 1 al 12/o posto non riuscendo così ad accedere alla finale. Stessa sorte nel settore maschile per Nicky Rosanelli che ha chiuso la semifinale 2 in 13/a posizione.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram