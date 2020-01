(ANSA) – BOLZANO, 10 GEN – Nella gara della Coppa del Mondo di slittino su pista naturale in Val Passiria, nel doppio, si è affermato il team composto dagli altoatesini Patrick Pigneter e Florian Clara. Il duo azzurro, miglior tempo in entrambe le discese, ha vinto davanti ai doppi russi Porshnev/Lazarev e Egorov/Popov.

Pigneter e Clara, favoriti alla vigilia, hanno vinto la gara del doppio con un tempo complessivo di 1’54″33.

“Soprattutto nella prima discesa siamo scesi in modo pulito e probabilmente siamo arrivati vicini come non mai ai tempi realizzati nel singolo. Il nostro obiettivo stagionale è di riuscire a mantenere il titolo nella Coppa del Mondo. Vogliamo dedicare questa vittoria su una delle nostre piste preferite a Karl Mitterrutzner, che è stato a lungo nostro preparatore e che purtroppo è morto due giorni fa”, hanno dichiarato Pigneter e Clara.



