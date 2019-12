(ANSA) – BOLZANO, 24 DIC – La Polizia stradale di Vipiteno ha sequestrato 18 chili di materiale pirotecnico durante un controllo su un autocarro Fiat presso l’area di Sadobre, nei pressi del confine del Brennero. Una pattuglia ha notato il veicolo, un Iveco Fiat, parcheggiato già da alcuni giorni, con targa non regolamentare. All’interno, gli agenti hanno trovato tre scatoloni colmi di petardi e fuochi d’artificio privi del marchio CE.

All’interno dell’autocarro anche il motore di un’autovettura, in ordine al quale sono in corso ulteriori accertamenti.

L’intestatario del mezzo, un italiano della provincia di Brindisi, non presente sul posto, già multato per aver utilizzato una targa prova auto costruita, è stato anche denunciato per detenzione abusiva di articoli pirotecnici. Il veicolo è stato invece sottoposto immediatamente a fermo amministrativo.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram