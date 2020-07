(ANSA) – BOLZANO, 04 LUG – Una turista tedesca, dopo aver attraversato a piedi le Alpi da Oberstdorf a Merano in compagnia di un’amica, è risultata positiva al coronavirus. Le autorità tedesche hanno così avvisato quelle austriache e italiane per risalire a possibili contagi durante le tappe della camminata transalpina, iniziata fine giugno e durata cinque giorni.

A Landeck, nel Tirolo austriaco, cinque membri di una famiglia che ha ospitato le escursioniste sono infatti infettati. Sono in corso controlli anche in Alto Adige, dove il rischio contagio sembrerebbe però limitato. Le due turiste hanno infatti pernottato in un bed and breakfast a Merano, ma non hanno neanche avuto contatto con l’affittacamere, avendo ritirato la chiave dell’appartamento in una buca delle lettere.

(ANSA).



