(ANSA) – BOLZANO, 22 MAR – Sale a 35 il numero delle vittime di Covid-19 in Trentino. Sono infatti sette i decessi dall’ultima comunicazione di ieri sera. Si registrano 173 nuovi contagi, che fanno salire il numero totale a 1.480, come anche 50 guariti, ha informato il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti. Negli ospedali trentini attualmente si trovano 240 pazienti, 46 in terapia intensiva.

Fugatti, nel corso della conferenza stampa quotidiana, ha ricordato che esattamente un mese fa si sono registrati i primi casi di coronavirus in Lombardia, che hanno poi portato alla prima ordinanza in Trentino. Il governatore ha ribadito l’impegno per aumentare ulteriormente il numero di tamponi, “per dare più garanzie a chi lavora in prima linea”. Sono nove i medici pensionati pronti a dare una mano durante l’emergenza coronavirus. Fugatti ha anche sottolineato la disponibilità della Provincia autonoma a collaborare alla sperimentazione con il farmaco Avigan.

Famiglie con ragazzi autistici oppure con una forma di disabilità, che per necessità devono uscire di casa, potranno chiedere all’Azienda sanitaria un documento da allegare all’autocertificazione che potranno essere esibiti in caso di controllo. Lo ha annunciato l’assessora provinciale alla sanità, Stefania Segnana.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram