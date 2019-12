(ANSA) – ALTA BADIA (BOLZANO), 22 DIC – Lo slalom gigante di cdm di Alta Badia è stato vinto dal norvegese Henrik Kristoffersen in 1.57.33. dietro di lui in 153.64 il francese Cyprien Sarrazin, autore di una rimonta di ben venti posizioni.

Terzo lo sloveno Zan Kranjec in 1.57.72.

Miglior azzurro, in quella che è stata una vera batosta sulla pista di casa dove un tempo l’Italia raccoglieva successi, è il trentino Luca De Aliprandini ma solo 16/o in 1.58.70 Poi per l’Italia in classifica ci sono Riccardo Tonetti 18/o in 1.58.80 e Manfred Moelgg 28/o in 1.59.76 mentre il giovane Hannes Zingerle, dopo un grave errore, ha chiuso con fortissimo ritardo arrivando in fondo solo per onor di firma.

Domani nel tardo pomeriggio e’ in programma uno slalom gigante parallelo. (ANSA).



