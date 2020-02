(ANSA) – CRANS-MONTANA, 21 FEB – “Il pettorale numero 1 è un rischio che ci siamo voluti prendere, fa molto caldo e non volevo partire con la neve molle. Da una parte avrei preferito anche guardare qualcuno prima di me, ma dubito sarebbe cambiato qualcosa”. Così Federica Brignone, settima e migliore azzurra, ha commentato la prima discesa di Crans Montana”.

“Ho sbagliato l’ingresso del piano, dove sono andata troppo dritta, non prendendo quindi posizione. Sono finita larga e, nell’ultimo muro, non ho rischiato come avrei dovuto”. “Domani cercherò di fare meglio – ha aggiunto Federica -: studierò il video per capire dove posso fare un salto di qualità. Sono consapevole che oggi non ho fatto sicuramente il massimo di quello che è nelle mie possibilità. Ma ho un feeling particolare con questa pista, c’è sempre il sole e mi piace moltissimo. Si sta bene ed è vicino casa. Devo attaccare di più, essere più aggressiva, fare linee migliori e osare di più nelle compressioni”. (ANSA).



