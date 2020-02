(ANSA) – GARMISCH, FEB 9 – Stagione finita non solo per Sofia Goggia ma pure per la tedesca Veronika Rebensburg, anche lei caduta rovinosamente nel superG sulla Kandahar di Garmsich. La campionessa olimpica tedesca di Vancouver ha riportato tra l’altro una frattura alla tibia. (ANSA).



