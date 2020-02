(ANSA) – HINTERSTODER, 28 FEB – La Federsci austriaca ha annunciato un nuovo programma per le gare di cdm uomini di Hinterstoder dopo che stamani per maltempo e’ stata cancellata la combinata. In sostanza la tappa nella localita’ austriaca e’ stata prolungata di un giorno sino a lunedi’ prossimo. Cosi’ per domani e’ stato confermato il superG mentre la combinata si svolgera’ domenica e lunedì’ lo slalom gigante. (ANSA).



