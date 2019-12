(ANSA) – LIENZ, 28 DIC – La statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom gigante di coppa del mondo donne a Lienz. Per la fuoriclasse americana , a 24 anni, è la vittoria n.63 in cdm, conquistata col tempo di 2.07.31 davanti all’azzurra Marta Bassino (2.08.67). La piemontese, 23 anni, è al settimo podio in carriera, il secondo stagionale dopo la vittoria di Killington.

Terza l’austriaca Katharina Liensberger (2.09.13) che ha preceduto di pochi centesimi l’altra italiana Federica Brignone (2.09.21), autrice di una non perfetta seconda manche. Per l’italia c’è poi Sofia Goggia, 17/a (2.10.79) dopo aver recuperato qualche posizione rispetto alla prima manche. Domani a Lienz c’è in programma uno slalom speciale. (ANSA).



