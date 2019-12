(ANSA) – ALTA BADIA (BOLZANO), 23 DIC – Il norvegese Rasmus Windigstad, 26 anni e primo successo in carriera, ha vinto lo slalom gigante parallelo di Alta Badia davanti al tedesco Stefan Luitz. Terzo l’austriaco Roland Leitinger. Anche oggi male l’Italia dopo le delusioni nel gigante di sabato. Alex Vinatzer e Simon Maurberger, gli unici due dei sette azzurri iscritti che si sono qualificati tra i 32 atleti ammessi alla gara, sono stati eliminati immediatamente gia’ ai 16/i per loro errori. La prossima gara di gigante parallelo – una nuova disciplina che con sole due prove assegna pure la coppa – sarà’ in febbraio a Chamonix.

La coppa del mondo uomini ha ora solo 48 ore di riposo. I velocisti saranno impegnati già il 26 dicembre a Bormio nell’unica prova cronometrata in vista delle due discese di venerdì (recupero val Gardena) e sabato, che domenica saranno seguite da una combinata. Grande attesa per Dominik Paris. Le ragazze sono invece attese sabato e domenica a Lienz, in Austria, per un gigante, con Marta Bassino e Federica Brignone favorite, ed uno speciale (ANSA).



