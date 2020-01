(ANSA) – ROMA, 01 GEN – Doppietta russa nella 15 km tc a inseguimento di Dobbiaco (Bolzano) , quarta gara valida per il Tour de Ski 2020 di sci nordico: Alexander Bolshunov ha vinto davanti al connazionale Sergey Ustiugov, conquistando la vetta della classifica. Terzo sul podio il finlandese Iivo Niskanen.

Tra gli azzurri il migliore è Giandomenico Salvadori, 30/o, mentre Federico Pellegrino è 69/o.

E’ tripletta norvegese, invece, nella 10 km a tecnica classica femminile. La leader della manifestazione, Therese Johaug, e Ingvild Oestberg hanno fatto gara di testa, giocandosi il successo allo sprint, che ha visto Oestberg imporsi. Heidi Weng ha preceduto di un soffio sul traguardo la russa Natalia Nepryaeva. La cortinese Anna Comarella ha concluso al 29/o posto. In classifica generale Johaug conserva 22″ di vantaggio sulla coppia formata da Oestberg e Nepryaeva. Domani il Tour osserva il secondo e ultimo giorno di riposo, prima del gran finale in Val di Fiemme con tre gare fra venerdì e domenica.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram