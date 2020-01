(ANSA) – TRENTO, 2 GEN – Dopo una giornata di pausa, il Tour de Ski torna in pista da domani in val di Fiemme, con la Mass Start maschile e femminile, poi sabato con una sprint in classico (novità assoluta), con al via anche Federico Pellegrino, e infime domenica con la Final Climb, questa volta in versione Mass Start.

Johannes Klaebo se la vedrà per la vittoria finale con i due russi Alexander Bolshunov (leader provvisorio di classifica) e Sergej Ustiugov. Al femminile la graduatoria generale vede la ‘capitana’ Therese Johaug in testa con 22 secondi sulla campionessa in carica del Tour de Ski Oestberg. Terza Nepryaeva, con Heidi Weng a seguire.



