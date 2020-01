(ANSA) – ROMA, 05 GEN – Il norvegese Simon Krueger è il primo ad arrivare sul Cermis nella settima e ultima tappa del Tour de Ski in Val in Fiemme, ma la copertina è tutta per Alexander Bolshunov. Il russo, terzo oggi, ha vinto il torneo aggiudicandosi così 400 punti che lo portano in vetta alla classifica di Coppa del mondo. A farne le spese è il norvegese Johannes Klaebo, in grande difficoltà nella 10 km, conclusa in 21/a posizione. Il norvegese ha limitato i danni arrivando terzo nel Tour de Ski dietro anche all’altro russo Sergey Ustiugov.

Giandomenico Salvadori ha chiuso al 41/mo posto, mentre sono più indietro Mikael Abram e Maicol Rastelli. Assente Federico Pellegrino, che ha preferito preservare le forze in vista delle sprint in tecnica libera del prossimo weekend in programma a Dresda. Nella classifica del Tour de Ski, Salvadori è 29/o.

In campo femminile, nessuna sorpresa: la norvegese Therese Johaug ha dominato la mass start di 10 km facendo il vuoto sulla salita del Cermis. Le compagne di squadra Heidi Weng e Ingvild Oestberg hanno completato il podio. La classifica del Tour de Ski vede trionfare Johaug davanti alla russa Natalia Neprayeva e all’altra norvegese Ingvild Oestberg. La prima italiana sul Cermis è stata Anna Comarella, 15/a. Per la bellunese ottimo piazzamento nella generale (18/a) oltre al primo posto nella graduatoria delle Under 23. L’altra italiana al via, Elisa Brocard, ha concluso la prova odierna al 39/o posto. (ANSA).



