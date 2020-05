(ANSA) – TRENTO, 05 MAG – Ieri, primo giorno di iscrizione ai test di ammissione dell’Università di Trento, sono state registrate 1.147 iscrizioni in mezza giornata. Praticamente già metà dei posti a disposizione. Un ottimo segnale che smentisce, per ora – fanno sapere dall’ateneo – le preoccupazioni circa la flessione delle immatricolazioni all’università per il prossimo anno. I prossimi giorni serviranno a valutare se questo trend positivo sarà confermato.

L’emergenza da Covid-19 ha portato l’Università di Trento a riorganizzare le modalità di ammissione ai suoi 27 corsi per l’anno accademico 2020/21: test online per i corsi di laurea scientifici e prove di primavera sostituite dalla selezione sulla base dei voti del quarto anno di scuola superiore, e non del quinto e ultimo anno, per gli altri. Il merito scolastico sarà perciò il criterio con cui accedere ai corsi di laurea e di laurea magistrale.

