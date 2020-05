(ANSA) – TERNI, 09 MAG – Dieci regole di comportamento, “semplici ma essenziali”, per ridurre il rischio di contagio tra la popolazione della provincia di Terni: si chiama #unopertuttituttiperuno la campagna di comunicazione e sensibilizzazione promossa da questura e Anci Umbria, con la collaborazione dell’Usl Umbria 2, per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Condivisa dalla prefettura, metterà a disposizione dei Comuni e delle forze di polizia del territorio un format che, tramite tutti i canali di informazione, avrà l’obiettivo di illustrare alla cittadinanza una serie di consigli sulle regole da adottare. “Diecimila i volantini che come Anci forniremo alla questura per la diffusione. I Comuni sono invitati a fare altrettanto nei confronti di uffici amministrativi e attività commerciali” ha spiegato il presidente umbro dell’Associazione dei Comuni, Francesco De Rebotti. Il questore Roberto Massucci ha sottolineato come “sia importante far capire ai cittadini l’importanza dei comportamenti individuali”. (ANSA).



