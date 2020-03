(ANSA) – ATTIGLIANO (TERNI), 25 MAR – Comune e Protezione civile in campo, ad Attigliano, per distribuire gratuitamente alla popolazione, casa per casa, un migliaio di mascherine lavabili. A contribuire alla consegna iniziata oggi, all’interno delle cassette postali delle famiglie, l’associazione di promozione sociale ArTiglio.

“Abbiamo acquistato le mascherine con alcuni fondi che siamo riusciti a scovare nel bilancio comunale – spiega il sindaco facente funzioni, Leonardo Fazio -, è un modo per dimostrare la vicinanza dell’amministrazione ai cittadini in un momento così difficile”.

Le mascherine, non professionali e non mediche, sono realizzate in tessuto non tessuto, sterilizzate e lavabili, quindi riutilizzabili. A produrle un’azienda artigianale di Fratta Todina, specializzata nella realizzazione di custodie per abiti, shopper e solette, che ha deciso di riconvertire la propria attività di fronte all’emergenza coronavirus.



