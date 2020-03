(ANSA) – PERUGIA, 18 MAR – 18 MAR – “Con questo bilancio la Regione Umbria mette in sicurezza i propri conti, adempie agli impegni di finanza pubblica e sostiene cittadini, famiglie e imprese, rendendo disponibili 11 milioni di euro per l’anno in corso e, complessivamente, 26 milioni di euro nel triennio”: ha sottolineato l’assessore regionale al Bilancio, Paola Agabiti,in merito all’approvazione da parte dell’Assemblea legislativa del Bilancio di previsione 2020-2022. “A queste risorse – ha aggiunto – si aggiungono circa 20 milioni di euro per fronteggiare gli effetti diretti e indiretti dell’emergenza Coronavirus che, con l’adozione di questo Bilancio, la Giunta regionale potrà mettere subito a disposizione”.

“Si tratta quindi di un provvedimento utile, importante e lungimirante – ha sostenuto Agabiti -, che ci consente di recuperare spazi di disponibilità finanziaria senza i quali non avremmo avuto la possibilità di fronteggiare le ricadute economiche, produttive, occupazionali e sociali della crisi in atto”.



