(ANSA) – PERUGIA, 02 LUG – Ancora riflettori accesi sulla Don Bosco di Perugia, scuola calcio di antica tradizione, che opera nel cuore della città, con 300 affiliati da 5 a 18 anni di età.

L’attaccante Nsyme Nzali Siegfried, classe 2006, è infatti passato al Parma.

Per festeggiare il trasferimento e i risultati conseguiti – è detto in una nota della Don Bosco – Nsyme Nzail è stato premiato dai dirigenti della società nel corso di una breve cerimonia nella sede del centro sportivo. “Per questo giovanissimo talento, cresciuto calcisticamente nella famiglia della Don Bosco, non è mancato l’interessamento di quasi tutte società professionistiche italiane, Atalanta, Fiorentina, Milan e Roma per citare le principali” ha detto Giancarlo Faraglia coordinatore dell’area tecnica.

Dirigenti e staff tecnico, responsabili della società rivendicano con orgoglio di avere saputo conciliare l’azione educativa dello sport con la conduzione di un percorso sportivo qualificato. “Alla Don Bosco siamo orgogliosi dei risultati conseguiti sotto il profilo delle adesioni sia per la capillare organizzazione che porta i nostri osservatori a segnalare i giovani più promettenti a club dove poter crescere e maturare” afferma ancora Faraglia. (ANSA).



