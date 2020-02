(ANSA) – PERUGIA, 27 FEB – “Un’annata eccezionale dalle potenzialità splendide”: così è stata definita al termine delle valutazioni la 2016 per il Montefalco Sagrantino Docg. Un’altra bella conferma per questo vitigno, che sta avendo una sorta di rinascita, arrivata al termine della due giorni (24-25 febbraio) a Montefalco dell’Anteprima Sagrantino 2016, con 40 cantine che hanno esposto centinaia di etichette.

Il giudizio è quello delle commissioni interna ed esterna (quest’anno composta da Daniele Cernilli e Matteo Zappile) e degli operatori. Cinque stelle quindi e un punteggio di 95/100 per questa annata. Per Anteprima Sagrantino 2016, evento organizzato dal Consorzio Tutela Vini Montefalco in collaborazione con Anna7Poste Eventi & Comunicazione, un bilancio decisamente importante, che si aggiunge ai dati positivi sulle denominazioni del territorio, Montefalco Sagrantino Docg, Montefalco Doc e Spoleto Doc, con circa sei milioni di bottiglie prodotte per un incremento di circa il 10%.



