(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 17 GEN – Aveva a bordo della sua auto diversi arnesi da scasso un uomo di 59 anni, arrestato dalla polizia a Petrignano di Assisi dopo un inseguimento.

Ad un posto di controllo l’auto guidata dall’uomo in un primo momento ha rallentato fino a fermarsi per poi repentinamente riprendere la marcia andando a sbattere contro la volante e danneggiandola. E’ quindi cominciato l’inseguimento fino a quando, grazie anche all’intervento di altre pattuglie nel frattempo sopraggiunte in ausilio, l’autovettura è stata bloccata mentre svoltava in una strada privata senza uscita.

All’interno del veicolo sono state trovate, fra l’altro, due grandi mazze, lastre di plastica solitamente utilizzate per forzare porte e finestre, e alcune paia di guanti.

Il 59enne, di Assisi, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.



