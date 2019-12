L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato con 13 voti favorevoli della maggioranza (Lega, FdI, FI, Tesei presidente per l’Umbria), sei contrari (Pd e M5S) e due astensioni (Patto Civico per l’Umbria e misto) il disegno di legge della Giunta per l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2020.

Questo atto consente l’esercizio provvisorio fino all’approvazione del bilancio di previsione della Regione 2020-2022 e comunque non oltre il 31 marzo prossimo. Il provvedimento si è reso necessario per la mancata approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.

È stato respinto a maggioranza un emendamento della minoranza (a firma Tommaso Bori, Michele Bettarelli-Pd, Thomas De Luca-M5s) che chiedeva l’anticipo della data di approvazione del bilancio di previsione al 31 gennaio 2020.



