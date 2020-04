(ANSA) – PERUGIA, 18 APR – Un uomo di 42 anni è morto nel primo pomeriggio di sabato in seguito a un incidente stradale avvenuto nei pressi di Collestrada.

Secondo fonti sanitarie, l’uomo, residente a Perugia, era alla guida di un’auto che si è ribaltata più volte ed è rimasto incastrato nell’abitacolo. Durante il trasporto in ospedale con un’ambulanza del 118, i sanitari hanno cercato di rianimarlo. Il decesso è stato constatato nella sala Rossa del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia.

Non si conoscono le cause dell’incidente, ma non viene escluso il malore perché non sarebbero stati rilevati segni di frenata sull’asfalto.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram