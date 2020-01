(ANSA) – TERNI, 16 GEN – E’ un vero e proprio bazar della droga, secondo gli investigatori, quello sequestrato ad un togolese di 29 anni, arrestato dai carabinieri di Terni dopo un controllo stradale.

L’uomo, che deve rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio, si trova ora ai domiciliari in attesa del rito per direttissima. In base a quanto riferisce l’Arma, in auto il giovane – risultato poi disoccupato e regolare in Italia – aveva quasi 4 grammi di hascisc. La successiva perquisizione presso la propria abitazione ha permesso ai militari di scoprire oltre 55 grammi della stessa sostanza e 65 grammi circa di marijuana, tutto suddiviso in vari pezzi e confezioni in cellophane.

Sequestrata anche la somma in contanti di 640 euro in pezzi di vario taglio, secondo i carabinieri provento dell’attività di spaccio, e un bilancino elettronico di precisione.



