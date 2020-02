(ANSA) – TERNI, 8 FEB – Recuperata nel pomeriggio nella zona di Cervara dai vigili del fuoco del comando di Terni, Meg, una cucciola di Breton di tre mesi caduta e rimasta intrappolata in una buca.

L’animale era scivolato per oltre quattro metri, dopo che la voragine si era aperta in un dirupo. Dopo tre ore d’intervento i pompieri hanno estratto la cagnolina in buona salute.



