(ANSA) – PERUGIA, 13 GIU – La diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino in festa per la notizia della beatificazione del venerabile Carlo Acutis che avverrà ad Assisi sabato 10 ottobre alle ore 16 nella Basilica papale di San Francesco.

“La notizia – afferma il vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino – costituisce un raggio di luce in questo periodo in cui nel nostro Paese stiamo faticosamente uscendo da una pesante situazione sanitaria, sociale e lavorativa. In questi mesi abbiamo affrontato la solitudine e il distanziamento sperimentando l’aspetto più positivo di internet, una tecnologia comunicativa per la quale Carlo aveva uno speciale talento, al punto che papa Francesco, nella sua lettera Christus vivit rivolta a tutti i giovani del mondo, lo ha presentato come modello di santità giovanile nell’era digitale”.

Il corpo del venerabile è conservato ad Assisi nel Santuario della Spogliazione. “La sua beatificazione – osserva mons.

Sorentino – lo porterà ancor più all’attenzione del mondo giovanile e sarà un incoraggiamento per tutti”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram