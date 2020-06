(ANSA) – MARSCIANO (PERUGIA), 10 GIU – Recepire in Umbria, in maniera snella e veloce, la legge nazionale sull’enoturismo e l’oleoturismo è la richiesta emersa dalla riunione della seconda Commissione dell’Assemblea legislativa, presieduta da Valerio Mancini, che si è tenuta a Marsciano per ascoltare in audizione i sindaci della zona e le imprese del territorio. Al termine, su proposta del presidente Mancini, l’Organismo ha stabilito che già nella riunione della prossima settimana si tornerà ad affrontare l’argomento per predisporre una proposta di risoluzione da portare quanto prima in Aula.

Alla seduta, oltre al sindaco di Marsciano Francesca Mele che aveva sollecitato l’incontro recependo la richiesta di una ventina di aziende agricole del territorio, hanno preso parte anche l’assessore del Comune di Todi Claudio Ranchicchio, il sindaco di Torgiano Eridano Liberti, l’assessore del Comune di San Venanzo Roberta Giuliani, il vicesindaco di Marsciano Andrea Pilati, il direttore del Cesar (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale) Angelo Frascarelli, Sandra Placidi di Sviluppumbria (responsabile del portale UmbriaTourism), i dirigenti regionali che si occupano del settore tra cui Serenella Petini e Simonetta Silvestri. Numerosi gli imprenditori che hanno preso parte all’audizione. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram