(ANSA) – GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 29 APR – Un concerto live su Zoom, il primo maggio, chiuderà la SocialBeer Week promossa da Mastri birrai umbri, il birrificio agricolo di Gualdo Cattaneo. I posti disponibili sono 500 e saranno riservati a quanti hanno partecipato all’iniziativa regalando le birre o ricevendole.

Gli invitati – spiegano gli organizzatori – potranno interagire con gli artisti e con i presentatori, in un “grande abbraccio tanto virtuale quanto concreto”. Sarà comunque possibile comunque a tutti assistere al concerto in diretta collegandosi al canale Youtube di Mastri Birrai Umbri.

“L’orario prescelto per l’evento è quello dell’aperitivo: sarà una bella occasione per brindare alla chiusura della SocialBeer Week, preparandoci al concertone del primo maggio che si svolgerà in forma inedita a partire dalle 20”, spiega Marco Farchioni, manager di Mastri Birrai Umbri. “Tutti gli artisti suoneranno ovviamente da casa – aggiunge – e sarà anche questa l’occasione per riunire gli italiani con l’ausilio di un buon bicchiere di birra artigianale italiana”. (ANSA).



