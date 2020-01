Innovazione e sostenibilità, ambientale, economica e sociale, senza dimenticare l’aiuto alla produzione sono i temi su cui punta Confagricoltura Umbria e grazie ai quali l’organizzazione degli agricoltori pensa si possano incentrare le principali politiche agricole che riguardano la regione.

Con uno spirito di “confronto e spinta” a lavorare su una “visione ad ampio respiro” – dall’incentivare la trasformazione di prodotti umbri, sostenendo gli accordi di filiera per valorizzare prodotti e territorio, fino alle strategie per l’Appennino e quelle per la gestione e controllo della fauna selvatica – il presidente Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi, insieme ai vicepresidenti Vincenzo Cenci e Anna Ciri oltre che a tutti i componenti del consiglio direttivo, ha incontrato l’assessore regionale all’Agricoltura Roberto Morroni.

Da parte di Confagricoltura – si legge in un suo comunicato – una sorta di “quello che vorremmo” rivolto al governo regionale.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram