(ANSA) – ROMA, 5 GEN – Due coniugi di circa 70 anni residenti a Norcia sono morti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio tra due auto sulla via Salaria, in provincia di Rieti, in località Accumoli.

L’Anas, in una nota, spiega che l’incidente è avvenuto al km 141 e che sulla statale ci sono rallentamenti del traffico. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione.



