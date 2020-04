(ANSA) – PERUGIA, 02 APR – In piena emergenza coronavirus, proseguono sul territorio regionale le iniziative per quanto riguarda la consegna gratuita dei farmaci a domicilio a persone con più di 75 anni o con più di 65 anni ma affette da patologie, o sottoposti alla quarantena o in ogni caso risultati positivi al Covid-19. In questa ottica Federfarma Umbria e Sovrano Militare Ordine di Malta delegazione di Perugia-Terni hanno firmato un protocollo per garantire il servizio.

La farmacia che riceve la richiesta di consegna dei farmaci a domicilio da parte dei cittadini, può contattare il numero 3497591718 con orario 9-18 per i comuni di Perugia, Gubbio, Scheggia e Assisi, il numero 3204447246 con orario 9-13 per il comune di Terni, il numero 3287369868 per Acquasparta, il numero 0744945008 con orario 9-13 per Avigliano Umbro. I volontari del Sovrano Militare Ordine di Malta provvederanno poi alla consegna dei farmaci ai cittadini. Il servizio potrà successivamente essere esteso anche in altri comuni.



