PE (ANSA) – PERUGIA, 23 APR – “C’è divisione fisica tra le persone, però sento maggiore vicinanza con la gente, noto rapporti più umani e intimi, si stanno riscoprendo i valori veri della vita. E quindi in questa calamità, mi sembra, stiamo riscoprendo qualcosa di positivo”. A dirlo è stata madre Caterina Corona, badessa delle monache Benedettine di Norcia, nel corso dell’ultima tappa del pellegrinaggio del vescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo ai monasteri della diocesi in questo tempo di coronavirus. Intanto il presule da domani inizierà un nuovo pellegrinaggio solitario in altri luoghi significativi di culto presenti nell’area spoletina e della Valnerina. Tra gli appuntamenti, quello del 25 aprile, quando il vescovo dal Centro giovanile diocesano di Spoleto pregherà per tutti i benefattori del progetto Caritas “Su questa barca ci siamo tutti” a sostegno di quanti sono in difficoltà a causa della pandemia. (ANSA).



