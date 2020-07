(ANSA) – PERUGIA, 12 LUG – Sono due i nuovi casi di Covid registrati in Umbria nell’ultimo giorno, 1.450 totali. Passano invece da 1.355 a 1.366 i guariti. Stabili a 80 i deceduti.

Salgono quindi da 13 a 14 gli attualmente positivi. Emerge dal quadro sul sito della Regione. Rimangono quattro i ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 647 tamponi, 106.030 in tutto. (ANSA).



