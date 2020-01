(ANSA) – PERUGIA, 4 GEN – Serse Cosmi torna ad allenare il Perugia. In serata è arrivata l’ufficialità da parte della società, dopo le voci che si sono rincorse per tutto il pomeriggio. Sostituisce l’esonerato Massimo Oddo.

Cosmi, ai tempi ingaggiato da Luciano Gaucci, aveva già allenato il Perugia – la squadra della sua città natale – dal 2000 al 2004. La sua figura è stata oggi preferita a quella di un altro ex, Stefano Colantuono, il cui nome era stato accostato al Perugia nelle ultime ore.

Serse Cosmi, perugino doc, torna quindi ad allenare il

Perugia Calcio dopo aver guidato la squadra in serie A dal 2000

al 2004, nell’era Gaucci. In quegli anni conquistò una Coppa

Intertoto e una qualificazione alla Coppa Uefa. Fra i giocatori

che allenò, anche il libico Saadi Gheddafi, ingaggiato dal

Perugia nel 2003, e l’attuale responsabile dell’area tecnica

biancorossa Roberto Goretti. Cosmi, come ha reso noto il Perugia

nel suo sito, ha siglato un contratto che lo lega ai colori

biancorossi fino al 30 giugno 2020. “Bentornato Mister!”, ha

scritto il Perugia nel proprio sito. La precedente esperienza

dell’allenatore perugino alla guida dei Grifoni,si chiuse al

termine della stagione 2003-2004 con una retrocessione in serie

B. Domani, domenica 5 gennaio, la presentazione ufficiale. .

