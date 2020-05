(ANSA) – SPOLETO (PERUGIA), 28 MAG – Saranno due i fine settimana della 63/a edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto. È emerso dal cda della Fondazione che si è riunito in video conferenza.

Il direttore artistico Giorgio Ferrara ha presentato il programma degli spettacoli che si svolgeranno dal 20 al 23 agosto. Saranno quindi otto i giorni di programmazione (20-23 e 27-30 agosto 2020) e altrettanti gli spettacoli che si terranno al Teatro Romano e a Piazza Duomo, per una capienza massima, rispettivamente, di 250 e 400 posti.

La prima del Festival si terrà il 20 agosto (ore 21.30) in piazza Duomo, con Orfeo di Claudio Monteverdi e l’Accademia Bizantina diretta da Ottavio Dantone. Regia, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi.

Il concerto di chiusura è in programma domenica 30 agosto e sarà affidato a Riccardo Muti che, in piazza Duomo, dirigerà l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. (ANSA).



