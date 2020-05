(ANSA) – PERUGIA, 28 MAG – Un “patto per la rinascita di Assisi”, un piano strategico in dieci punti contenente una visione della città post ‘Covid-19’ verso “una nuova normalità”: preparato dal sindaco Stefania Proietti e dalla giunta, con la collaborazione dei consiglieri comunali dei gruppi di maggioranza, ma aperto a ogni contributo, è stato presentato in diretta Faceebook.

Il piano spazia dalla sicurezza sanitaria alla fragilità socio-economica, dal turismo all’accoglienza, dalla scuola ai servizi socio-educativi e i giovani e poi, ancora, la smart city, i nuovi spazi, il ruolo del Comune, l’ambiente e la sostenibilità come fattori chiave della ripartenza. “Assisi e’ una ‘città messaggio’ – ha detto il sindaco -, che appartiene al mondo, lo certificano anche i milioni di pellegrini e visitatori che in questi giorni ci raggiungono attraverso i social. Città del dialogo, della pace e dell’ambiente non può cedere alla tentazione di vivere questa crisi in maniera riduttiva ma deve avere una visione superiore”. (ANSA).



